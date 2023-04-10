內地女驚嚇 一斤中蝦收$608 質疑餐廳劏客

品嘗 時價海鮮 訪港難忘一天 自中港恢復通關後，內地旅客紛紛趁假期南下香港玩樂，疫情時一片死寂的食肆亦逐步恢復人氣，惟「斤變両」、「天價海鮮」等消費陷阱亦死灰復燃。有內地女遊客近日在社交平台發文，指早前在尖沙咀光顧某餐廳食「小炒」，落單時點了數款「時價海鮮」的菜式，涉及蝦、蟹及蟶子，惟結帳時的「天價」卻令其十分驚訝，連同加一服務費，總額是3,763元，其中上述的時價海鮮尤其昂貴，質疑餐廳有「劏客」之嫌。

古法蟹金沙蟹各收$966 涉事內地女遊客與友人一行4人，於上周日（2日）到上述尖沙咀餐廳用餐，雖然餐牌不少海鮮的菜式都寫着以「時價」收費，但她們落單時未有特別向侍應查問收費詳情，並點了4款時價海鮮。惟在結帳時，她們才發現有關的價格比預期貴，其中4隻「蒜蓉粉絲蒸蟶子」被收取392元，而一斤約有10多隻的「椒鹽中蝦」，則被收取608元，其餘的「古法蟹」及「金沙蟹」的菜式則各被收取966元。女遊客在貼文中寫道：「請問這是正常價格嗎？還是的確是我貧窮了？」

該女遊客疑因不滿收費，遂開始數出餐廳招待不周的問題，「螃蟹就算了，我也不知道行情價格。但是請問甚麼蝦？要600啊？？？10隻？！」她又提到餐廳收了茶位費，但其實沒有侍應提供茶水，更好奇為何會收取醬油費用。

網民倡事主向消委會投訴 有眼利網民亦發現，帳單中的兩罐可樂亦收取了70元，對此表示驚訝，「我沒有看錯吧，真的貴得太離譜」；不過亦有其他網友反映，「迪士尼的可樂也就是這個價格」，甚至有酒店收取99元一杯可樂。另有網民表示「香港是不能吃海鮮的，超級貴」，亦有人建議事主向消費者委員會作出投訴及反映。