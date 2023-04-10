新娘潭車禍 乍見噬人烈火 「快啲救我老婆」

肇事私家車焚燒 4人捱撞兩女被困 大埔上周六（8日）發生嚴重交通意外，一輛白色私家車於新娘潭路失控越線，猛撼對面線一輛私家車，白色私家車迅即起火，幸車上司機及時逃生。惟捱撞私家車有兩人被困，期間有人情緒激動高呼「快啲救我老婆，我死咗唔緊要呀！」由於車輛嚴重損毀及變形，消防花近一小時才能將女乘客救出，與車上司機及另外兩名乘客同告受傷送院，而燒毀的私家車男司機亦涉嫌危駕被捕。

上周六晚上11時許，一名男子駕駛一輛白色私家車，沿新娘潭路往鹿頸方向行駛，至近涌尾一彎位懷疑失控越線，與反方向另一輛載乘4男女的私家車相撞，白色私家車於意外後橫亘行車線上，未幾起火焚燒，且火勢猛烈，全車瞬間陷入火海，幸司機及時逃出脫險。

嚴重損毀 兩車變廢鐵 消防接報到場，隨即派出一隊煙帽隊及開動一條喉救援，迅速將火撲熄，惟起火私家車已付之一炬、儼成廢鐵，而捱撞私家車雖未有被火勢波及，惟亦嚴重撞毀，車內安全氣袋彈出，其中姓陳（20歲）男司機及後座姓黃（29歲）男乘客受傷，先後逃出車外脫困，而前座姓梁（25歲）及後座姓謝（39歲）女乘客則被困車內。

現場所見，消防先將被困謝女救出，惟因私家車嚴重變形，前座姓梁女乘客雙腳被夾，救援人員花費近一小時始將她救出。4名傷者俱清醒，由救護車分送3間醫院救治。

闖禍司機涉危駕被捕 而肇事白色私家車的姓蘇（40歲）男司機則無受傷，經調查後涉嫌「危險駕駛導致他人嚴重受傷」被捕帶走扣查。蘇男一名女親友事後到場了解，並協助善後。

據目擊者拍下事發時片段，顯示兩車相撞後，其中一車隨即起火，並迅即遭烈燄吞噬；片段中更傳出一把男聲，且激動大叫：「快啲救我老婆，我死咗唔緊要呀！」聲音疑是出自事件中被撞私家車的其中一男傷者。