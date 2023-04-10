休班警當街偷醉漢手機斷正

【本報訊】又有警「賊」衰貪心，當街盜竊被同袍捉到正！前日凌晨約3時半，有市民「飲大兩杯」，醉倒尖沙咀河內道及加拿分道交界街頭，未幾，一名男子途經該處，見到事主將手機放在大腿之間，懷疑萌生貪念，他確認四下無人注意，事主又意識迷糊，悄悄伸手偷走手機，以為罪行可以瞞天過海。

但「若要人不知，除非己莫為」，正當男子為「收穫」興高采烈之際，渾然不知尖沙咀區執法人員巡經現場，並目擊整個犯案過程。人員上前截查後，從男子身上搜出受害人的手機，遂以涉嫌「盜竊」將他拘捕。被捕56歲男子是一名休班警務人員，據報隸屬香港仔分區的軍裝巡邏小隊，他現已被停職。案件交由油尖區調查部門跟進。

半年4宗盜竊案涉警賊 警隊「老鼠屎」知法犯法，過去罪行不勝枚舉，單計盜竊已在半年內錄得4宗。上月31日，上水金翠路一獨立屋發生爆竊案，損失珠寶首飾等總值約73萬元的財物，女戶主事後再點算財物，又發現一部iPad平板電腦不翼而飛，遂以手機應用程式鎖機及定位，並通知執法部門。本月1日，人員循線追蹤至華明路一大廈，除了在天井尋獲失竊iPad，亦在一名男警的上址住所內起出一條手鏈和一條頸鏈，懷疑有人在處理另一宗爆竊案時盜取，遂將他拘捕。

另外，去年11月26日，一名姓黎（26歲）休班警員乘坐通宵巴士時，涉嫌檢走他人遺下、裝有電子產品等財物的背包，其後懷疑利用內裏3張八通達卡消費。他在同月29日被捕，並遭起訴5項「盜竊」罪，案件上月提堂，押後至5月23日再訊。去年11月4日，一名姓吳（30歲）休班女警被指在荃灣灣景廣場「AEON」偷走價值780元的凍肉。她去年12月28日被控一項「盜竊」罪。