葵涌醫院豆腐渣 月內兩宗病房冧天花

青山醫院跌石屎 修補物料亦脫落 公立醫院頻頻「冧天花」，葵涌醫院月內第二次發生事故，3日前女成人精神科病房走廊有假天花掉落，幸無造成傷亡，而院方跟進發現，相關合約承建商上月定期安全檢查，曾揭開涉事部分假天花。至於青山醫院A座大樓一個多用途活動室上月底發生石屎剝落，相關承建商前日完成維修，惟院方檢查發現部分修補物料脫落，勒令再度維修。近月多間公立醫院接連出事掀起社會關注，有專家形容相關檢查、維修工程是「好簡單的工作」，質疑涉及人為疏忽，監工不足。

葵涌醫院一個女成人精神科病房的走廊，上周五晚有一塊約60厘米乘31厘米的假天花掉落，事件中無病人或職員受傷，而院方職員已即時圍封附近範圍，並固定該假天花及檢查相鄰部分。經檢查發現，該病房其餘假天花無異常情況。事件不涉及樓宇結構安全問題。

院方又指，早前委託定期合約承建商進行設施及結構安全檢查，根據紀錄，涉事病房有部分假天花上月曾被該承建商揭開，以檢查天花的安全，院方已要求承建商進行檢查時，須遵從及執行所有有關程序。醫院已透過早期事故通報系統，向醫院管理局呈報事件。

碎片面積大 影印機被砸毀 葵涌醫院發生事故已非首次，上月8日亦爆出曾發生同類事故，事發位置是L座兒童及青少年精神科病房的診症室，當時有職員聽到巨響，遂發現病房「冧天花」，面積最大的一塊碎片約30厘米乘30厘米，受影響範圍約1.5平方米，一部影印機被砸至損毀嚴重；倘事發時有人被砸中，後果堪虞。

另一方面，青山醫院前晚公布，該院A座大樓一個病房內的多用途活動室，上月底因石屎剝落須暫停使用並進行維修。定期合約承建商人員前日通知病房已完成維修，惟病房職員察看時發現天花狀況有異。院方檢查後發現，部分剛用作修補石屎的物料脫落至假天花上，涉事活動室須即時再圍封進行維修。

青山醫院表示，事件不涉及樓宇結構安全，且無病人及職員受傷，病人服務亦不受影響。院方已向醫管局呈報事件，並指除了施工質量外，發現承建商在通知病房維修完成前，未有按指引通知定期合約屋宇保養測量顧問驗收工程。院方已責成承建商務須認真執行職務，醫院的屋宇保養測量顧問會從多方面調查事件起因，包括工程人員施工、材料、方法、監督等，目前已安排全面檢查由同一承建商處理的維修工程情況。而青山醫院的病房在去年11月亦曾發生冧天花事故，一塊面積如A4紙般的石屎更掉落在病床上。

專家質疑維修疏忽監工不足 翻查資料，醫院管理局上月回應多宗「冧天花」事件時披露，目前7個聯網建築物的勘察工作，全部由富士達建築及工程顧問有限公司負責，涉及43間醫院，相關兩年合約期將於今年11月屆滿。

資深土木工程師倪學仁指，醫院發生石屎剝落，很大可能是鋼筋生銹發脹所致，有關維修工作簡單，例如替生銹鋼筋塗上防銹油，並以黏貼劑處理新舊石屎接口，然而維修出現甩漏或涉及人為疏忽，相關承建商監工程序亦有不足。