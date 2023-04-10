青年宿舍迄7項目供3400宿位

【本報訊】港府與非牟利機構共同推動的「青年宿舍計劃」，雖然以往備受批評指興建進度緩慢，惟根據民政及青年事務局最新資料顯示，該計劃已累計有7個項目，料合共可提供超過3,400個宿位予青年申請入住。其中，由保良局營辦的保良局李兆基青年綠洲青年宿舍項目，其首輪申請抽籤程序剛已完成，將進入與申請者面談階段，以進一步進行評核工作。

保良局李兆基青年綠洲青年宿舍為同類最大的宿舍項目，設有1,680個宿位。保良局助理社會服務總幹事（兒童及青少年）莫漢輝指，項目為入住人士提供多用途活動室和圖書館等，希望可促進住客交流；另機構亦會定期舉辦不同類型青年服務，例如生活技能培訓、生涯規劃、義工活動，以助青年裝備自己。

入住期間創業 分享成功經驗

此外，有已入住首個青年宿舍項目、由香港青年協會營辦的青年宿舍PH2的人士分享受助體驗，入住期間更成功創業。入住PH2的李智賢在2020年參與計劃，期間透過青協的活動認識了現時的創業夥伴；並經過訓練和師友計劃的指導後，兩人去年勝出由青協舉辦的創業比賽，及後更創立了青年職涯增值平台，為青年提供職業諮詢和培訓等服務，協助青年規劃職業目標和發展方向，他期望自己的經驗及經歷能夠幫助其他青年向上流動。