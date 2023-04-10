公社科內地考察團費 教評會倡家長自付

【本報訊】取代高中通識科成為高中必修的公民與社會發展科，規定學生3年內須最少去內地考察一次。隨着疫情過後兩地恢復通關，首批考察團上周已出發，其費用由政府全額資助。教育評議會主席何漢權認為，公帑屬社會資源，長遠應考慮由家長負擔支出，並建議中史科列為必修科。

何表示，教育局非常重視並要求全港中五學生於今年8月前均已完成考察，認為第一步具象徵意義。不過，計劃長遠而言須考慮政府財政負擔，建議由政府資助改為家長付費，只有貧困學生可獲資助。他又指，考察團有助學生認識家國，形容有「叮」一聲的作用，相信家長願意付出，反而若費用全免，未必人人都懂得珍惜。

建議必修中史但毋須考試 何漢權又提到，若把中史列為必修科，有助學生認識家國情懷。但現時已有4個核心科目，若再增加一科恐讓學生吃不消，建議高中中史不設考試，讓學生每周兩堂「輕鬆聽故事」。他又指，全世界均面對學生人口出現結構性下降的問題，不過「殺校」容易牽動情緒，認為可以加快合併津貼學校，並容許非香港居民在香港上學。