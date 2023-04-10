環球經濟低增長 學者籲港覓新發展點

【本報訊】新冠疫情3年，重創環球經濟，國際貨幣基金組織預測，未來5年全球經濟平均增長率只有3%。有港府前高官指，雖然近期歐美銀行出現的危機牽連其他機構的機會不大，惟全球經濟低增長，香港難獨善其身，建議當局探索新經濟發展點。

財經事務及庫務局前局長、香港科技大學工商管理學院兼任教授陳家強昨日表示，美國矽谷銀行倒閉是超出預期，反映銀行風險管理和監管有問題，但相信是個別事件。他又指，瑞士信貸商業模式有問題，亦令外界信心動搖。

陳指，本港經歷2008年金融海嘯後，各銀行聯繫減少，有助降低連鎖效應，估計近期事件擴大牽連其他機構的機會不大。對於國際貨幣基金組織(IMF)估計，環球經濟未來5年的平均年增長率3%，為自上世紀90年代以來最低的中期增長預測，他稱美國加息潮加劇為全球市場帶來不確定性，中美摩擦和俄烏局勢亦對全球供應鏈帶來難以預料的影響；再加上新冠疫情下各地人力資源緊張，他形容是甚少見到的經濟困境，亦是地緣政治產生的後果，並續認為IMF的預警是指明問題，讓國際社會重新關注問題。

料金融市場難有大進帳 對於本港的情況，陳稱本港疫情後不少行業，例如航運、酒店、旅遊等行業勞動人口減少，部分市民傾向探索新的經濟發展點，整體經濟仍需要時間恢復，加上全球面對低增長經濟情況，香港很難獨善其身。他預計金融市場不會有很大進帳，上市和金融活動較緩慢，投資市場尚未恢復熱烈。