市建局夥泰裔機構 組義工隊重構泰文化

【本報訊】市建局早前宣布了九龍城重建計劃，惟重建程序需時，加上有意保存區內潮州及泰國文化，以及街道飲食文化，當局與泰裔機構合作組成「泰人服務隊」，了解區內泰裔人士的住屋及經營商店的情況及未來去留意向。為凝聚泰裔人士及傳承文化，該局更首次協助復辦已暫停3年的潑水節，讓九龍城重拾泰國傳統氣氛。

市建局行政總監韋志成昨發表網誌，指本港疫情消退，今年初主動聯絡泰裔組織，經多方努力及協作，昨日成功舉行已停辦3年的潑水節，讓區內、外的泰裔人士相聚一起、穿上泰國傳統服飾載歌載舞及巡遊，迎接新一年的來臨。韋稱，市建局在九龍城先後開展兩個重建項目，分別是啟德道/沙浦道項目、及衙前圍道/賈炳達道發展計劃，當局希望日後重塑地區特色，一直與區內持份者保持緊密溝通，復辦潑水節正是其中一個機遇。

重建需時 研過渡期安排

因此，市建局與泰裔機構合作組成「泰人服務隊」，除了了解泰裔人士在社區的生活所需及對重建的查詢外，亦協助在前期宣傳是次潑水節。而為了解區內商戶檔販對未來重構九龍城區的潮泰文化，韋指，去年底已開展第一階段工作，除訪問了約300位九龍城區居民對區內食肆及買餸消費的意見；亦正研究為商戶提供過渡期經營安排和永久回遷及保留「小街小舖」的方案諮詢。他指，欣悉表示大部分商戶支持當局的過渡期安排，將盡力協助商戶日後繼續在原區經營。市建局團隊將整合顧問所收集到的意見，並將落實相關的具體細節。