龍城泰國潑水節 濕身齊共歡

疫下等足3年 復辦勁興奮 為慶祝泰國傳統新年，九龍城昨日舉行潑水節慶祝活動，是疫情停辦3年以來首度復辦。重頭戲之一是城南道一帶上演的街頭水戰，儘管近日天氣陰晴不定，但無阻大批市民濕身共歡。有市民表示，港人在疫情期間抑壓甚久，難得活動復辦，玩得格外投入和盡興。有港府官員出席活動時透露，將交代以市民為對象的「開心香港」（Happy Hong Kong）活動詳情，包括本月底在全港多區舉行美食市集。

九龍城向來有「小泰國」的美譽，區內昨舉行多個慶祝泰國傳統新年的活動。其中，賈炳達道公園舉辦的「潑水嘉年華」，場內有20多個攤位，節目包括泰國傳統工藝示範、泰式歌舞表演、潑水節小姐選舉和泰拳邀請賽等；而區內街道和商店外亦設置小佛壇，讓市民及遊客供奉及浴佛。

街道設小佛壇供禮拜 至於打鼓嶺道、城南道和龍崗道昨午上演的「水戰」，場面更為墟冚。參與市民身穿應節的花襯衣，或換上泳衣且自備水槍等裝備，向對方互相潑水。不論是男女老幼，眾人被水擊中亦面露喜悅。有份協辦活動的居港泰國地區聯盟主席指，有居港的泰國人闊別活動多時，相信昨日玩得較以往盡興。

一位在香港居住30多年的泰國人表示，兩個月前已向公司請假，與約10個朋友一同參與潑水活動，指「個個都等今日」，並預先購買水槍等裝備。她又表示，有朋友在附近工作，預計弄濕衣服後會到店舖內更衣。

有市民亦指，疫情下港人「戴口罩」、「無得出街」抑壓很久，昨日趁假期兼潑水節，專程帶小朋友外出與眾同樂，又說很久沒有見過這麼多人一起玩，現場氣氛很好很熱鬧，玩得很投入。小朋友則稱，可以用水槍射向其他人，覺得很好玩、很開心。

民政及青年事務局局長麥美娟在嘉年華致詞指，潑水節已停辦超過3年，隨着疫情受控，社會穩步復常，市民可歡度節慶。她又透露，將公布「開心香港」的一系列活動詳情，其中「美食市集」將於本月底在全港多區舉行，盼讓市民品嘗環球美食。連同新一期電子消費券將於下周日（16日）發放，屆時香港經濟可重拾動力。