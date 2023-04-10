主題樂園音樂劇 邀2000 SEN童安心共賞

【本報訊】特殊學習需要（SEN）的兒童缺乏與人溝通的技巧，容易衝動，影響他們社交。有主題樂園透過多間本地社福機構，邀請超過2,000名SEN兒童及其家人，於本月7日至昨日欣賞音樂劇的「輕鬆自在場」特別場次，場內燈光音響等設有特別安排，以照顧包括自閉症、感官敏感或其他學習障礙等兒童需要。有照顧SEN兒童的家長坦言，擔心孩子在欣賞表演或排隊入場時感到不耐煩而影響他人；主題樂園稱觀眾可輕鬆自在看演出，自由出入表演廳，亦希望此類活動普及化，共建和諧共融社區。

附特別燈光安排 照顧需要 香港迪士尼樂園度假區娛樂事務及服裝部製作總監虞楟稱，為照顧SEN兒童需要，該場次會有特別安排及調節，包括觀眾席會保持三至四成光亮度，音量調低約三成，表演者原本會在觀眾席出現，亦改由舞台側台進場。她希望此活動能起帶頭作用，帶動不同團體為SEN兒童提供舒適良好的欣賞環境，亦期望將此類活動普及化。

劉女士的3歲半女兒，被評估有自閉症傾向。女兒曾經看過話劇或舞台劇，但如果等候時間長或對白太長，她會不耐煩而「郁來郁去」或吵鬧，如身邊的觀眾不理解，會引起尷尬。劉認為「輕鬆自在場」有特別安排，可讓女兒和家長更放鬆觀看演出，避免影響他人，減少內疚感。

吳先生的5歲兒子語言能力較差，有時會情緒失控，以往會盡量避免帶他欣賞表演，有時音量過大也需要離場，而欣賞此次表演小朋友感到很開心，更快適應舞台表演。

香港芭蕾舞團行政總監李易璇表示，該場表演觀眾席整體上十分安靜，並非想像中難以集中，又認為欣賞演出不應有罪惡感和內疚感，應以愉快的態度欣賞。虞楟也期望，社會「行多步」教育大眾，可以接納特殊需要兒童，達致社會共融。