衞署牙科診所兩成空缺 業界冀修例增公營服務

【本報訊】公營牙科服務一直為人詬病，全港只有11間牙科診所提供街症服務，部分診所長期爆滿，牙科街症更是一籌難求。政府早前擬修訂牙醫註冊條例，包括規定牙科生正式註冊執業前，須在指定公營機構實習一年；以及引入非本地培訓牙醫。

牙醫學會前會長陳建強昨日在電台節目表示，衞生署轄下牙科診所現時有近兩成空缺，認為修例可增加人手，提供更多公營牙科服務。

陳建強表示，作為牙醫，不希望見到有病人未能向牙醫求診，而政府的牙科政策，多年來均着重預防及推動口腔健康工作，而診治市民的牙科痛症，則交由私營市場牙醫負責。因此，他認為，衞生署即使想幫助長者、中學生等，需先解決缺乏牙醫人手的問題。但他提醒，當局增加人手時要有全盤計劃，避免公營系統牙醫過剩。

盼保障培訓水平 此外，政府建議引入非本地培訓牙醫來港執業，採用有限度註冊或特別註冊方式來港的牙醫，在指定機構服務滿5年，表現滿意者可免考試或只需參與臨床試便可註冊。陳認為牙醫管理委員會要做好把關的工作，例如參考海外醫生的做法，制訂指定院校名單，保障非本地培訓牙醫的水平。不過，他認為可給予委員會控制權，在海外牙醫免試方面作出平衡。