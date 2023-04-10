醫健：藥到病除：咖啡喝上癮 恐影響健康

都市人每天靠喝咖啡提神在所難免，但吸取咖啡因並非無上限，過量反會影響身體健康。咖啡因會刺激中樞神經系統，能暫時提神、維持精力及集中力。歐洲食品健康安全局及美國食品藥物管理局均建議，健康成年人每天可安全地攝取最多400毫克咖啡因，相當於約4杯240毫升咖啡或10罐可樂。

過多地攝取咖啡因，會帶來各種不適及副作用，包括心跳加速、焦慮、頭痛、失眠、易受刺激、尿頻及手震等。因此，兒童或青少年、患長期疾病如高血壓、心律不整、精神病、肝腎病者更應注意自己咖啡因的攝取量。孕婦或餵哺母乳者，每天只適宜攝取不多於200毫克的咖啡因。

有些藥物可能與咖啡因有相互作用，尤其是一些化學結構上相似的藥物。麻黃鹼（Ephedrine）常見於傷風感冒藥物，用於通鼻塞。與咖啡因同服時，可增加高血壓、心臟病發、中風和癲癇出現的機會。茶鹼（Theophylline）常用於哮喘和慢阻肺病中作擴張氣管用。與咖啡因同服時，可增加心跳加速和惡心的機會。

咖啡因是把雙刃劍，適可而止地享用可以帶來精神上的益處。當然，作為一種中樞神經系統興奮劑，與類似的藥物一樣，都不建議從大量飲用馬上完全戒掉，以免出現戒斷症候群，例如頭痛、疲憊及難以集中等。

香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心