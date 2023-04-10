急症室長假期續爆滿 東院候診等逾7句鐘

【本報訊】流感來襲，適逢不少私家診所於復活節長假期休息，多間公立醫院的急症室繼續爆棚，昨日下午至少有3間醫院病人的輪候時間逾5小時，東區尤德夫人那打素醫院病人更加需要等候超過7小時才獲診症，為全港最長的候診時間。

醫院管理局網站於昨日下午4時半公布，多間醫院急症室較為繁忙，其中3間醫院急症室病人最長等候時間至少5小時，包括基督教聯合醫院、瑪嘉烈醫院，而東區尤德夫人那打素醫院最長等候時間更超過7小時。

前日求診人次逾五千 而廣華醫院、北區醫院、北大嶼山醫院、天水圍醫院及屯門醫院，病人亦需要等候3小時以上，若市民希望早點獲診治，港島區可前往瑪麗醫院；九龍區可到伊利沙伯醫院；而新界區則可考慮到仁濟醫院，該些醫院急症室的等候時間僅顯示超過一小時。

醫管局表示，前日（8日）公立醫院急症室求診人次超過5,500人，急症室護士會初步評估病人病情及分流，而被分流為危殆的病人會即時獲治理，其他病人或需輪候較長時間，希望市民體諒，並建議病況輕微的病人可考慮使用私營醫療服務。

除了急症室，醫管局於復活節假期的日間開放16間診所，提供普通科門診，詳情可參閱醫管局公告，而求診人士可透過電話或流動應用程式HA Go內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

香港醫學會則收集全港私家診所應診名單，資料顯示全港共有61間私人診所登記應診，當中港島佔9間、九龍有18間，而新界則佔34間。其中屯門區有9間診所應診；元朗、油尖旺則分別有7間應診。另外，有13間私家醫院門診部亦會提供服務。而醫學會亦設電話熱線，供市民查詢應診的醫生聯絡資料。