新冠繁殖率再升 一患者傳染兩人

梁子超

專家﹕注意個人衞生 毋須驚慌 新冠病毒的傳播在「口罩令」解除下變得稍為活躍。香港大學公共衞生學院最新公布本地個案的即時有效繁殖率顯示，繁殖率的平均值於上月30日升至2.07，意味一名患者已可傳染至少兩人，是繼去年3月後，首次突破2的關口。不過，醫生認為數字受到整體檢測人數影響，準確性有限，而繁殖率仍反覆波動，未見反彈趨勢。

本報上周報道，作為疫情走勢指標的港大即時有效繁殖率，由今年一直處於低過1的水平，上升至1.04，意味一名新冠患者，由平均傳染少於一人，變成可傳染予多於一人。而升勢未止，根據港大公共衞生學院網頁昨日的最新數字，截至上月30日，該繁殖率的平均值達到2.07，代表一宗個案已可傳染多於二人，較對上一天（上月29日）的1.09急升接近一倍。

檢測人數影響準確性 呼吸系統科專科醫生梁子超表示，即時有效繁殖率受到整體檢測人數的影響而波動，而現時做檢測的人不多，繁殖率無法反映實際情況。他又說，即時有效繁殖率與污水檢測病毒量均處於波動區間，小幅度反覆升跌，而鄰近地區亦未見更具殺傷力的變種病毒，市民毋須過於驚慌。

梁分析，近期較多人感染新冠病毒的「小高峰」處於去年12月，至今已相隔一段時間，期間感染的人數少，加上眾多港人接種最後一針已屬半年前，免疫力正衰退，因此多人染疫的情況為預期之內。他認為，市民只需繼續注意個人衞生，多洗手；於人多密集的地方按需要佩戴口罩，而具長期病患等高危因素的人可多打一針新冠疫苗。

梁子超反而強調，季節性流感已殺到，惟3歲以下幼童的流感疫苗接種率僅8%，而他們過往未曾接觸流感病毒，免疫系統又未必成熟，重症、入院風險較高，建議盡早安排打針。家庭醫生林永和則稱，診所最近每日約有5至10名新冠患者求醫，稍微多過2月，不過症狀普遍比較輕。

港大本地個案的即時有效繁殖率自去年初第5波疫情下，由最嚴峻的超過6後下跌，數字一直在0.5至1的水平徘徊；而今年初的數字更一直在1的界線下，病毒傳播並不普遍。衞生署曾表示，即時有效繁殖率與確診數字有關連。假如該繁殖率有急升趨勢，只要即時繁殖率少於1，整體確診數字也會下跌。