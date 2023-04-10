荔灣街市正拆卸 楊屋道牛頭角無期

【本報訊】由於不少街市又殘又舊、污穢不堪，又沒安裝冷氣，導致人流稀疏。政府早在2018/2019《財政預算案》中宣布預留20億元進行現代化街市，包括香港仔街市等5個街市進行翻新或重建，其餘街市計有牛頭角街市、九龍城街市、楊屋道街市和荔灣街市。惟計劃推出約5年，在香港仔街市之外，荔灣街市現正進行拆卸工程，牛頭角及楊屋道街市則無期。

實際上，多名立法會議員過往曾批評楊屋道街市、牛頭角街市、九龍城街市及荔灣街市的全面翻新工程只聞樓梯響，並就事件去信立法會食物安全及環境衞生事務委員會，要求討論改善公共街市環境及加裝冷氣事宜，但仍然未有任何實質進展。

九龍城街市將重置 政府於2021年8月展開香港仔街市全面翻新的前期預備工作，同年11月起全面關閉香港仔街市，並進行翻新工程，但有關工程至今仍未完工。據政府早前提交的文件顯示，當局將會拆卸現有九龍城街市，並在賈炳達道公園一帶興建一座新街市，預料最快可以在2030年完成；而荔灣街市現代化計劃於年初展開拆卸工程，預料於2024年農曆新年前竣工，會採用「組裝合成」翻新街市，以縮短現場的施工期。