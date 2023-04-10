重開一拖再拖 商戶損失5位數

【本報訊】香港仔街市遲遲未能啟用，商戶及街坊大受影響。有續租街市檔位的商戶坦言街市延遲開張，令其白白損失5位數字，加上政府不回覆開張確實日期，難以預算去向，直斥安排失當。有街坊則表示，原有的香港仔街市貨品種類繁多，十分方便，但現時街坊要「打游擊」，不便購物，期望街市能盡快完成翻新工程。

斥當局安排失當促賠償 在進行現代化工程期間，香港仔街市原有的商戶需暫停營業，政府曾向選擇留場的租戶提出安置計劃，安排有關租戶到石排灣街市暫時營業。不過，選擇留場的商戶劉先生則沒有跟隨政府安排到石排灣街市暫時營業，反而選擇租用附近的店舖繼續營業，由於政府曾向劉先生承諾可在3月1日重新營業，使他安排在相若的日子退租。但街市開幕的日子一拖再拖，劉先生坦言，由於街市延遲開張無法營業，加上原有的貨品折舊，使其白白損失約5位數字，再加上政府至今仍未公布確實的重開日子，使他完全「無生意做」，更無法預算重開日子，斥當局安排失當，要求賠償。

即使選擇到石排灣街市暫時營業的馬先生，同樣亦面對種種的困難。他指石排灣街市的地理位置與香港仔街市相比較為一般，現時在石排灣每日只有約一千元的營業額，但以往在香港仔街市則「衰極都有二、三千」。對於延遲開幕，他指「失望一定有」，期望政府可以加快工程進展。

街坊購物四處「打游擊」 另外，街坊林先生同樣希望街市可早日完工，指香港仔街市貨品種類繁多，對居民而言相當方便，惟因為現代化工程，街市需要暫時關閉，使他要四出奔走，去不同地方購物，形容為「打游擊」。