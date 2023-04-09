三無大廈埋隱患 危機重重難解決

花香引蜂蝶，腐肉招蒼蠅；各位，呢個係自然不過嘅現象。香港話就話係國際大都會，國際金融中心，之不過，華麗地氈一旦揭開，仍然有許多邋遢不堪嘅一面，「三無大廈」就係其中之一啦，即係無業主立案法團、無任何居民組織及無管理公司嘅大廈。

既然樣樣冇人理，可以想像呢啲三無大廈好多冇保安設施，自不然變成無掩雞籠，成為罪惡滋生之地；冇業主立案法團，大廈自不然缺乏管理，是以衞生極差、天井熏臭、老鼠橫行，而通道阻塞，一旦發生火警，就好大鑊！至於外牆失修、鋼筋外露、電線亂駁等亦係等閒。要言之，三無大廈嘅衞生、治安及火警隱患都相當棘手。民政事務總署喺2011年曾推出「居民聯絡大使計劃」，招募三無大廈業主或租客成為「聯絡大使」，協助政府部門聯絡居民，處理樓宇管理問題及籌組業主立案法團，可惜欠缺積極，被立法會議員狠批署方hea做，嚴重浪費公帑。

三無大廈積弊太深，本報2021年做過跨版專輯，力陳三無大廈乃人間地獄，時值疫慌，本報關心社會關心民生，恐市民難過疫關！好嘞！時至今日，三無大廈又改善咗幾多呢？據政府回覆議員特別財委會問題嘅文件顯示，截至2022年12月，全港共有2,943幢三無大廈，而上年度用於處理三無大廈嘅開支達9,890萬元。

三無大廈，據顯示其中數量較多係深水埗及中西區，均為393幢，觀塘區為386幢，北區為315幢。可以見到，三無大廈分布得較多嘅都係所謂「貧窮區」。至於處理三無大廈嘅人手和開支方面，民政總署總部和18區地區大廈管理聯絡小組負責執行與大廈管理有關職務嘅聯絡主任，由2018至2019年度嘅138人，增加至2022至2023年度嘅145人，涉及開支為9,890萬個大洋，並預計未來兩年嘅人手和開支相若。嗱！145人要去聯絡近3,000幢三無大廈嘅業主、居民，處理和商討日常樓宇管理問題，期間每年又可以開幾次會議？能否深入討論問題？功夫茶真係好懷疑其效能！

呢嗱！民政總署喺2011至2020年推出3期「大廈管理專業顧問服務計劃」，委聘物管公司為有需要嘅舊樓業主提供大廈管理意見及服務，政府表示有意將計劃恒常化，試驗計劃2022年6月喺深水埗及荃灣展開，計劃已協助深水埗及荃灣分別成立8個及3個法團，合共使咗310萬元。政府表示會逐步喺三無大廈較多地區推行，預計開支1,200萬元。之不過，喺2021和2022年就分別有215個及236個法團管委會停止運作，可見政府錢就使咗一大筆，外判管理始終難有效監管，加上又欠宣傳，居民更多一舊雲未明所以，計劃又係倒錢落海！