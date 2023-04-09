笑看天下：馬克龍品好茶隨想

「時來天地皆同力，運去英雄不自由」，大意係指時勢順利時彷彿天地都齊心協力，大運一去即使英雄也難以指揮自由。老朽見訪華嘅法國總統馬克龍完成北京行程後，轉抵廣東省廣州市訪問，國家主席習近平亦南下喺廣州松園水岸接待佢，與佢舉行非正式會晤，成為近年訪華外國領導人中，得到最高待遇嘅一位。

朋友來了，喺充滿嶺南園林特色嘅賓館內散步交流，習馬二人都冇打領帶，身邊只有一名翻譯跟隨，兩人不時駐足交談，自然親切，無拘無束，今趟冇美酒，有的是廣東特產名茶，包括潮州鳳凰單叢和英德紅茶金毛毫。

松園係廣東當局迎接外賓和領導人常用場所，不對外開放；今趟馬克龍得到習近平厚待，在如此富有園林特色嘅賓館散步、交流、品茶，顯然別有意義。中法兩國進入一個新里程碑，馬克龍到廣州，又去中山大學與學生交流，並歡迎中國學生去法國留學，學習法語，相信未來中法學生嘅交流會有所增加。眾所皆知，中國喺1912至1927年曾發生一場「留法勤工儉學運動」，當年曾培養咗一批中國共產黨重要領導人，包括周恩來、鄧小平和陳毅等。正當美國歧視中國留學生，甚至神經過敏以為中國留學生全是從事「間諜活動」，赴法留學不失為另一個選擇。

當然，隨馬克龍到華訪問嘅龐大商業代表團，自然亦滿載而歸，飛機製造商空中巴士公司便宣布與中國簽署160架飛機嘅批量採購協議，總價值約200億美元；此外，鐵路、核電、海運、化妝品等公司，甚至豬肉行業等都與中國簽署協議。馬克龍連國內大罷工，示威者縱火同警察衝突都暫且放下，呷一口好茶，舌尖回甘，思慮可澄明，或知道回國後應如何解決罷工危機。