橫眉冷看：西降是必由之路

東升西降是世界大勢所趨，美歐國家要想阻止，亦阻止不來，他們真正的敵人也不在外來，而是源於自己。西方文明曾經是人類文明的尖峰，他們推崇民主、堅持法治、重視私有產權。可惜，踏入21世紀之後，西方人愈來愈走向自我否定，即使不是公然打倒昨日之我，也是「打着紅旗反紅旗」，昔日民主、法治等觀念，已棄如敝屣。

民主的運作模式是少數服從多數，但是美國由特朗普年代開始，逐漸不再服從民主。國際組織的決議若然對美國有利，山姆大叔便樂意遵行，要是不利，就置之不顧，甚至索性退出組織，另起爐灶。

美國人對外如是，對內亦復如此。2020年，前總統特朗普競選連任失敗，他的支持者便以選舉出現舞弊為藉口，拒絕承認大選結果，進而攻佔國會山莊。此事雖然得到平息，但是自此之後，民主、共和兩黨的支持者愈趨於水火不容，有些人甚至揚言不惜發動內戰。

西方法治向來強調無罪推定，過去行之有效，更是人類法律精神中的瑰寶。然而，如今西方人為了捍衞自身利益，早已不管這一套。早前，歐美多國指摘中國的華為電訊設備裝有「後門」程式，會竊取用戶資訊，雖然無法提供有力證據，但他們仍是要堅持打殺華為。此舉初步成功之後，現在便再下一城，向手機應用程式TikTok下手。

昔日資本主義的成功，是建基於重視私有產權，但今天的西方國家亦已「變臉」，他們跟俄羅斯交惡，就可以肆意扣押俄國商人的財產，更不必提供任何對方犯罪的有力證據。時至今日，西方人紛紛主動拋棄西方文明精神，既是如此，「西降」自然是必由之路。