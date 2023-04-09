筆下風雲：中法友好 華府眼紅

法國總統馬克龍訪華之行，獲國家主席習近平高規格接待，雙方言談甚歡。馬克龍既要為法國尋找商機、緩和一下國內示威不斷的民情，又欲為俄烏之戰斡旋盡一點力。他一直強調歐洲自主，此行正好為自己爭取更多籌碼。

更不必說，北京早就提出《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》12點主張，勸和促談自然少不得歐洲的聲音。法國是歐洲大國，也是二戰戰勝國，北京拉攏法國不足為奇，也是雙方各取所需。然而，一趟充滿善意的訪問，美國也看不順眼。外媒形容，習近平「向馬克龍示好，試圖挑撥美歐關係」；又指北京「調停伊朗和沙特阿拉伯重建外交關係」中獲得的外交聲譽，在烏俄戰爭中亦試圖扮演類似角色。

美國不斷在世界各地挑起事端，弄得雞犬不寧，對中國更是一直肆意抹黑，極盡妖魔化之能事，「中國威脅論」從未停止。可是事實勝於雄辯，中國展開的大國外交政策，全部致力締造地區和平，堅持「不結盟、不對抗、不針對第三方」，跟美國拉幫結派搞圍堵、到處搞單邊制裁完全相反。調停伊朗和沙特重建外交關係更證明北京的三不堅持非常成功，展現出今時不同往日的影響力。奈何世界愈和平，霸權愈難永續，美國見不得中國好、世界好，千方百計從中作梗，將「習馬會」描繪成挑撥美歐關係，反映出華府內心極之陰暗。

其實，人類都有趨吉避凶的本性，如果可以和平，為何要戰爭？如果可以對話，為何要兵戎相見？即使中國就俄烏戰爭提出的12點主張可能過於理想化，但要是能開啟一個談判契機，何樂而不為？見完馬克龍之後，習近平很大機會與烏克蘭總統澤連斯基對話，只要美國不插手，停戰絕非不可能，只是美國肯嗎？