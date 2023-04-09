強詞有理：霸權危危乎

美國正為通脹居高不下而束手無策，偏偏沙特阿拉伯又聯同俄羅斯等產油國宣布每天減產逾160萬桶，無異於雪上加霜。沙特屢次與美國唱反調，去年減產摑了拜登政府一巴，最近與伊朗和好又令華盛頓顏面掃地，今次再減產更是令老美羞怒交加。但羞怒歸羞怒，面對愈來愈不聽話的沙特，美國無能為力，威逼利誘那一招已經不管用。

沙特帶頭減產，當然是基於本身利益的考量，畢竟最近美歐銀行危機和國際石油需求低迷，明顯損害沙特利益。但歸根究柢，沙特之所以愈來愈不聽話，問題還是出在美國身上。美國一直居高臨下，對所有國家頤指氣使，在中東更是長期製造亂局以渾水摸魚。過去沙特依賴美國提供安全保障，甘願任其擺布，即使犧牲石油利益也在所不惜。惟時移世易，隨着美國在中東的影響力逐漸削弱，對沙特又擺出一種不友好姿態，沙特當然沒有理由繼續任其擺布。簡而言之，美國企圖維持單極世界，而世界正朝多極化發展，沙特希望採取獨立自主的外交和經濟政策，不想繼續充當美霸的政治和金融工具。

沙特帶頭減產還在其次，最令美國尷尬的是，沙特不僅跟伊朗握手言和，而且向敍利亞伸出橄欖枝，計劃邀請該國總統巴沙爾‧阿薩德出席阿拉伯國家聯盟峰會。伊朗和敍利亞都是美國的眼中釘，一直受到孤立和圍堵，目前美國還維持在敍利亞非法駐軍，甚至盜採當地石油。而沙特偏偏跟伊敍兩國和好，叫老美情何以堪？中東地區兩個主要對立的陣營冰釋前嫌，意味美國拉一派打一派的陰謀破產，也意味其中東政策徹底失敗，今後想再製造亂局就沒那麼容易了。

反觀中國在中東的影響力日益提升，沙特和伊朗外長日前在北京討論重開大使館等事項，在聯合聲明中特別強調「我們感謝中國」。老美聽到這句話，不知有何感覺？必定相當刺耳吧。這就叫得道多助失道寡助，誰在勸和促談，誰在煽風點火，誰正義，誰邪惡，全世界都看得清楚。也許很多國家懾於美霸淫威，目前還敢怒不敢言，但隨着世界多極化進程加快，必定會有愈來愈多國家敢對美霸說不。

別的不說，只要看看近年各國爭相去美元化，就知美霸是多麼不得人心。照此趨勢，石油美元體系遲早崩潰，美元霸權地位終將不保，這才是美國真正的噩夢。