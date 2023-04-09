龍吟虎嘯：要經美國面試和照肺

在馬英九大陸祭祖、蔡英文竄美過境之際，台灣鴻海集團創辦人郭台銘亦靜雞雞訪美，現已返回台灣。他宣布將參加2024年總統大選，爭取國民黨提名。

郭台銘訪美，打的是「科技經濟開拓之旅」旗號，但島內外皆知他是按照台灣大選的潛規則——想爭大位者必須先赴美面試辦事；郭台銘明裏是「科技經濟開拓之旅」，實質是「赴美面試之旅」。就在他剛到美國時，國民黨把他列入大選徵召。於是，在美國有人問他參選之事，商人郭台銘拋書包，引用老子《道德經》答曰：「天之道，不爭而善勝；人之道，為而不爭。」他說，只要心中有人民，人民會作出正確選擇。

當今形勢，是郭台銘要想參選，在美面試成功，讓台灣人選他，那就必須和中國大陸過不去，甚至抗中反中。身為在大陸有巨額投資的商人而又能「在商言商」表明「心迹」，郭台銘說，台灣經濟不能依賴中國，必須分散東南亞，並與美國和日本整合。其實在台灣，不論是甚麼商人、甚麼政客、甚麼黨派、甚麼陣營，參加大選和當選執政後，當然不能只是「台灣經濟」，而是台灣政治、外交、軍事，一切上層建築都要「親美友日」，都要與美國和日本整合，整個台灣都要成為美國的附庸，也即「台灣被外國拿去」！這正是台灣地區領導人選前選後一定要跑到美國「面試」和「照肺」的原因。

就實力、民調、各方面的條件而論，郭台銘比國民黨的侯友宜差得遠，他也很「謙虛」地說，爭取黨中央徵召，如果最後是新北市長侯友宜的民調高，他會全力支持對方。侯友宜的「短板」，是美國人不怎麼了解他。侯友宜的讀書之路、警察之路、從政之路都和美國不沾邊，他也鮮有「親美」言論，美國人不知道他的腦袋裏到底想甚麼。不過，侯一旦被徵召參選，要去美國「面試」是跑不掉的。又或者，美國駐台代表會三天兩頭和他「接觸」，了解情況也。