政情：成藥周身刀 李家仁：唔代表更好

李家仁

好多家庭都會購備一啲「看門口」嘅成藥，如止咳、退燒、傷風藥之類。有「小明」之稱嘅兒歌醫生李家仁，指近日唔少人染上流感，當出現四肢乏力嘅病徵，自然好想休息，然而集多種功效嘅綜合型成藥，服用之前真係要睇清楚，譬如聲稱「唔眼瞓」嘅成藥，內含嘅咖啡因成分只會令人難以入眠，反而仲辛苦。

特強版無助加快康復 李家仁又話，市面上愈來愈多綜合型成藥，既可針對發燒頭痛、又可紓緩喉痛或鼻塞。但成藥即使係「周身刀」，最終都要講求對症下藥，如果病徵只係發燒頭痛，簡簡單單嘅退燒藥就夠，無謂付出額外金錢，購買無需要嘅藥效成分。佢又話標榜「特強」嘅成藥，其實只能減輕病況，而唔係加快痊愈；畢竟藥到病除，係需要一定嘅時間。

講起藥物，李家仁話貓狗等寵物都有頭㷫身熱嘅時候。雖然有部分藥物，人同貓狗都通用，但止痛退燒藥就絕對不宜，事關動物嘅肝臟唔能夠化解「撲熱息痛」（Paracetamol），可能會中毒，尤其是貓較狗更為敏感，好少分量就足以致命。