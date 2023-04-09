政情：林正財探索歷史 邊境踩單車好寫意

香港雖是彈丸之地，但仍有唔少地方值得一遊。喜愛踩單車嘅行政會議成員林正財前日（7日）趁住復活節假期，前往邊境地區來一趟「歷史生態遊」，期間佢途經紅樹林，又沿住廢棄戰壕，探索日軍遺下嘅碉堡，行程相當精彩。佢事後將路線上載社交平台，公諸同好咁話。

路上可見碉堡戰壕 今次歷史生態遊嘅路線，係林正財自行設計，佢話先經過烏蛟騰烈士紀念園，繼而前往鹿頸村，然後登上衞奕信徑直升機坪，遠眺沙頭角，跟住經過紅樹林，去香港沙頭角抗戰紀念館，再去沙嘴村，步行上日軍碉堡山，沿着錯綜複雜嘅戰壕，可以搵到好多碉堡，仲發現日軍用嘅浴室。佢話對軍事歷史有興趣嘅朋友，亦不妨去探索。佢又分享踩單車時鄉郊美景，短片中可以見到兩邊綠樹成蔭，一條直路睇唔到盡頭，不知幾愜意。

遊覽邊境咁寫意，有網民留言話羨慕至極；但亦有人擔心佢成日去埋啲荒蕪地方，到底會唔會驚？不過就有人期待佢下次到荔枝窩、梅子林一遊。同時亦有網民建議踩開公路單車嘅佢，都應該要換番部越野單車啦。

單車騎行，路上風光無限。 林正財