政情：懲教署青少年團北上尋根 黃國興現身 贈送港式飲品

為進一步加強香港青年人對大灣區發展嘅認識，懲教署青少年制服團隊「更生先鋒領袖」日前舉辦第二階段、為期三日嘅「尋根文化之旅」，至於首個旅程就係前往中山市同內地青年互動交流，懲教署署長黃國興亦現身活動，以示支持。

上周四（6日）清早，一團30名更生先鋒領袖，由西九龍站乘坐高鐵前往中山。抵埗後，考察團團員立即前往中山市華僑中學參觀，並與當地學生進行交流，了解哋嘅起居生活及學習模式，以及當地人嘅飲食習慣。

與兩地青年體驗棒球 翌日，考察團到訪強制隔離戒毒所以及交警指揮中心，認識相關執法機構嘅高效運作。隨後與當地學生進行棒球體驗活動同友誼賽。懲教署署長黃國興更親身出席支持，為領袖團員打氣，並與兩地青年一起體驗棒球活動。活動完結時，黃國興更特意向當地學生贈送港式奶茶，藉香港特色嘅飲品嚟促進兩地飲食文化交流。

尋日係行程最後一日，考察團參觀孫中山故居，認識孫中山先生改革中國嘅事迹及其愛國精神。及後，考察團亦參觀翠亨新區規劃館及中山粵港澳青年創新創業合作平台，了解當地規劃建設同埋科技發展嘅機遇。