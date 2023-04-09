政情：兩蚊乘車如無底潭 議員倡次數設限

長者2元乘車優惠計劃，自2012年推出至今已逾10年，期間政府用於交通津貼上嘅開支不但相當龐大，近年仲增加得好快，有學者形容係「無底深潭」。議員陳健波（波哥）指香港人口持續老化，如果唔想將日益沉重嘅乘車優惠支出轉嫁畀納稅人，就要諗吓其他辦法。儘管加價有助減輕公共財政負擔，但佢認為防止政府資源遭人濫用，每年慳番十幾億應該唔係問題。

政府推出乘車優惠嘅初衷，係鼓勵長者出行。不過波哥話實情係有人每日竟然使用十幾次，咁就肯定唔係政策嘅原意，況且佢亦聽聞，有出租長者八達通卡嘅現象，所以佢主張規限每日使用嘅次數。然而，一日使用幾多次，先至為之恰當呢？佢就話政府可以分析數據後，設每日使用次數嘅合理上限，既要杜絕資源浪費，亦要避免影響長者正常使用。其次，要鼓勵長者喺非繁忙時段出行，包括考慮長者喺非繁忙時段乘車，先至享受2元優惠，冀藉此紓緩繁忙時間公共交通擠迫問題，同時亦可減少政府開支。

鼓勵市民舉報濫用 雖然長者八達通，將被實名登記嘅樂悠咭所取代，理論上可以堵塞漏洞。但波哥擔心，參與乘車優惠計劃嘅公共交通機構，未必嚴格抽查手持樂悠咭嘅乘客，所以佢主張規限使用次數之餘，政府亦應鼓勵市民舉報濫用行為，並予以獎金獎勵。

相關開支逼近百億 行政會議召集人葉劉淑儀，早前亦對長者2元乘車優惠嘅開支感到憂慮，指合資格年齡降到60歲，加上愈來愈多交通工具要求加入，且票價不斷調升，認為政府需考慮是否長期補貼落去。而波哥就話長者2元乘車優惠嘅開支已經達到一年70多億，相信社會高齡化嘅趨勢下，有關開支可能增加至每年100億，10年間分分鐘會過千億！由於政府預計呢幾年都會有赤字，市民唔想加稅的話，咁就真係要正視問題、及早處理，否則長者2元乘車優惠有可能不保。佢明白問題具爭議且相當棘手，譬如下降合資格年齡，已經覆水難收，但佢希望能收集各方意見，再同政府從長計議。

陳健波