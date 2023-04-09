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大廈大堂天花燈短路 傳爆炸聲

大堂天花燈飾鬆脫吊吊揈（箭嘴示）。（李國健攝） 大堂天花燈飾鬆脫吊吊揈（箭嘴示）。（李國健攝）
大堂天花燈飾鬆脫吊吊揈（箭嘴示）。（李國健攝）
【本報訊】昨日凌晨3時許，香港仔田灣興和街1至3號一幢大廈大堂，突然傳出兩下疑似爆炸聲響，其中一組天花燈鬆脫吊吊揈，保安員見狀大驚，遂慌忙報案求助。
消防人員接報趕至，經初步調查後，相信因天花燈有電線短路引致輕微爆炸。事件中無人受傷，亦毋須疏散。
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