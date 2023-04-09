被盜鐵箱紀念袋 報販追賊失諸交臂

油麻地一間報紙檔，近日疑有竊賊盜走鐵箱，女檔主昨晨揭發失竊，報案後心有不甘，猜測賊人可能在回收舖出沒遂四出查探。她其後鎖定地點觀察等候，雖然一度遇上懷疑竊賊，惟疑因打草驚蛇，令對方有所防備，棄下鐵箱匆忙逃去，而箱內部分財物則不知所終。據悉，失物雖價值不高，但貴在「物輕情義重」，女檔主痛失移民美國胞姊送贈的手袋，自責未有盡好保管之責而心感內疚。

昨日清晨5時許，一名姓賀（61歲）女檔主，返回新填地街182號一報紙檔準備開工時，發現一個擺放在檔口，長約一米半、高和闊近一米的有轆鐵箱失蹤，由於懷疑有人趁前晚7時打烊後盜走，無奈下只好報案求助。

守株待兔截可疑男子 不過，賀婦報案後氣憤難平，憶起過往同類失竊「經驗」，相信賊人可能前往附近店舖變賣鐵箱，隨即前往數百米外、位於砵蘭街32號的一間回收舖查看，結果在舖頭對開發現一輛載有其鐵箱的手推車，惟內裏部分財物已被取走。賀婦估計賊人會待回收舖開門營業後現身，故她只好先行回去工作，稍後再返回暗中觀察等候。

至清晨7時許，賀婦再到回收舖守株待兔，未幾目睹一名中年漢前來，並且搬動手推車上物品，她暗中通知執法人員，並且觀察中年漢的一舉一動，但有人似乎察覺異樣，急忙推着手推車逃走。賀婦見狀上前追截，期間向男子表明物主身份，並質問對方其財物去向。不過，該名男子連番耍手稱不知道，在走至窩打老道及上海街交界「黃格仔」時，疑因不堪賀婦纏擾，突然棄下鐵箱並推着手推車奔跑，賀婦始料不及，只能目送對方逃去。

不過，賀婦對區內其他回收店舖位置瞭若指掌，推測賊人會易地變賣其餘物品，於是向執法人員提供資料，並於廣東道一回收舖尋獲該架手推車，惟目標男子卻不見蹤影。人員調查後，把案件列作「盜竊」，暫時無人被捕。據悉，賀婦的丈夫已離世，她獨力經營報檔維生，平日會用鐵箱擺放貨物及私人財物，由於信任街坊，因此鐵箱並無上鎖，事發時鐵箱內放有一個約值3,000元的手袋、數本總值500元的書本及一件開工衫。

胞姊贈予不捨得使用 賀表示，失竊手袋是早年移居美國的胞姊送贈，由於胞姊年事漸高，不堪舟車勞頓，思及無法再返港探望家人，遂託姐夫送贈手袋予她留念。賀不捨得使用手袋，珍而重之地用防塵袋及膠袋「雙重」保護。數月前新年大掃除，她隨意把手袋放入鐵箱，詎料成為賊人獵物。賀婦自責無法妥善保管禮物，愧稱「在情在理，覺得好對佢（姐姐）唔住」，希望執法人員能及早把賊人繩之以法，替她尋回失物。