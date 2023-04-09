貨船走私發臭豬肚 檢千萬貨 男女被捕

過去數年新冠疫情造成陸路運輸受阻，不法分子因而積極發展水路走私，惟如今疫潮減退，私梟遂「變招」另闢蹊徑「搵食」。海關上周二（4日）於西面水域，截查一艘開往澳門的貨船，察覺船上個別貨櫃離奇滲出「倒汗水」，貨運公司背景同樣可疑，結果經詳細檢查後，檢獲豬內臟、牛肉乾及海參等總值千萬元的走私貨，拘捕兩名負責貨櫃付運的男女。據估計，走私集團擬把貨物轉運內地，藉迂迴路線逃稅避查，航程中用錫紙袋保持食物溫度，惟部分豬肚已腐壞發臭，消費者購入食用會危害健康。

上周二下午3時許，海關於大嶼山南面分流附近海域打擊走私，當時本港正受強烈季候風影響，海面翻起湧浪及強陣風，加上潮濕有霧，能見度低，對行動帶來重重障礙。期間，人員截停一艘由香港開往澳門的貨船並登船搜查。海關港口及海域科區域巡邏船小組高級督察黃芷欣表示，當時船上有9名船員及49個貨櫃，關員核對載貨清單後，察覺兩個報稱載有波鞋及紅酒的貨櫃櫃邊冒出「倒汗水」，經調查後，更留意到運載該些貨櫃的是一間新成立的貨運公司，由於懷疑有人利用內河船走私，遂把貨船押往屯門內河船碼頭檢查。

迂迴路線偷運內地 海關有組織罪案調查科指揮官呂少輝指出，關員移開貨櫃內的紅酒後，檢獲大批二手電腦、電子零件、豬肚、牛肉乾及海參等未列艙單貨物；至於另一個運載波鞋的貨櫃，亦發現豬肚及海參等物品。行動中，海關共起出重逾5.5噸的豬內臟、2.5噸牛肉乾、2.5噸海參及電子產品，總值約1,000萬元，經跟進調查後，拘捕一名47歲男子及一名43歲女子，相信他們是安排貨櫃付運的公司東主及職員，其後已獲准保釋候查。據估計，走私集團藉迂迴路線逃稅避查，把貨物轉運內地。