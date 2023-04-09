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沙田莽漢揮鐵棍 刑毀消防車窗
小瀝源消防局有消防車疑遭刑毀。（陳嘉順攝）
【本報訊】沙田源順圍1號小瀝源消防局發生刑毀案。上周五（7日）晚上7時許，執法部門接獲報案，指一名男子在上址大鬧，並持鐵棍及膠棒扑打消防車，導致車窗爆裂。
當場被制服
執法人員接報趕至，當場制服一名37歲男子，經初步調查後，以涉嫌「刑事毀壞」把他拘捕並帶走調查，人員正了解其犯案動機。
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