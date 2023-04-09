粉嶺屋苑驚現蜂柱 居民毛管戙

【本報訊】隨着本港天氣變得炎熱及潮濕，愈來愈多小昆蟲在屋苑現身。有粉嶺居民於上周五（7日）在社交平台發文，指在屋苑平台上見到一大堆蜜蜂於疑似燈柱聚集，其密集情況相當駭人，網友見到有關相片後，紛紛表示「密集恐懼症發作」。

涉事網民在當日下午3時許於Facebook群組「北區之友」發文，指「帝廷（庭）軒平台有蜜蜂，有沒有要養」，貼文中分享的圖片，可見至少有數以千計的蜜蜂，在公園平台的燈柱逗留，場面令人心生恐懼，不忍直視。有網民見到有關相片後，均表示「勁恐怖」、「嘩，起雞皮」、「我見到會暈低入院都似」。另有網友認為「感覺係有人搞事，倒蜜糖喺條柱」，並建議現場人士報案，或者可向管理處反映。

專家：數日後會離開 雖然未知圖中的蜜蜂種類，而且是否影響到居住環境等，但早前就有保育蜜蜂團體曾「教路」，指出現時正值分蜂季節，但強調蜜蜂不會在家窗外築巢，數日後會離開，不需理會。團體強調，殺蟲劑對蜜蜂的危害性相當大，呼籲大眾不要使用殺蟲劑應對蜜蜂。