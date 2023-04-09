2943幢三無大廈 議員質疑數字假

死法團無作用 保養維修仍然差 無業主立案法團、無任何居民組織及管理公司的「三無大廈」問題叢生，衞生、治安及火警隱患都相當棘手，據政府回覆議員特別財委會問題的文件顯示，截至2022年12月，全港共有2,943幢「三無大廈」，而上年度用於處理「三無大廈」的開支達9,890萬港元。有議員質疑數字的準確性，認為「三無大廈」的數量或遠遠不止2,000多幢，而「三無大廈」仍然面對不少問題，要求當局做得更好，徹底解決問題。

民政事務總署表示，截至2022年12月，全港共有2,943幢「三無大廈」，其中數量較多在深水埗及中西區均為393幢、觀塘區為386幢、北區為315幢。至於用於處理「三無大廈」的人手和開支方面，在2022至2023年度，民政總署總部和18區地區大廈管理聯絡小組負責執行與大廈管理有關職務的聯絡主任由2018至2019年的138人增至2022至2023年的145人，涉及開支為9,890萬港元，並預計未來兩年的所需人手和開支相若。

另外，民政總署在2011至2020年推出3期「大廈管理專業顧問服務計劃」（「顧問服務計劃」），委聘物管公司為有需要的舊樓業主提供大廈管理意見及服務，共接觸約3,800幢大廈，協助540個法團成立或恢復運作，協助368幢大廈申請維修貸款，單是第三期計劃，由2017年4月開展，至2020年12月結束，涉及6,400萬開支。

顧問計劃擬恒常化 料需1200萬 政府表示有意將「顧問服務計劃」恒常化，當局在恒常化計劃下以試驗方式，邀請具大廈管理經驗的地區組織或非政府組織參與接觸「三無大廈」業主，鼓勵及協助成立法團，試驗計劃於2022年6月在深水埗及荃灣展開，截至去年底，計劃已協助深水埗及荃灣分別成立8個及3個法團，兩區服務合約的總開支約310萬港元，會逐步在「三無大廈」較多的地區推行，預計開支為1,200萬港元。不過，在2021和2022年就分別有215個及236個法團管委會停止運作。

對於最新數據指全港現時共有2,943幢「三無大廈」，但有聲音認為實際數量遠遠不止「呢個數」，不少儘管成立了法團，但卻是「死法團」，質疑成立後是否有定期開會運作，又是否有支援大廈？其中建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓同樣質疑當局「如何計數」，會否大家對「三無大廈」的定義有出入，未來會跟進數字的準確性。

他又提到，當局處理「三無大廈」問題多年，但仍有不少問題有待解決，例如成立組織去處理「三無大廈」，但該些組織又未必會持續落實去做，未能發揮作用，而「三無大廈」的維修、保養、結構安全、衞生等都未如理想，但同一時間，當局投放不少資源，衡工量值，未來要做得更好，徹底解決「三無大廈」面對的問題，又建議盡快修例，賦予當局權利能夠聘用物業管理公司等。