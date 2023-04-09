新招遏電騙 境外來電增警示 擬增短訊名稱登記制

【本報訊】電話騙案數目不斷上升，政府需加強打擊。繼電話卡實名制後，通訊事務管理局辦公室和電訊商再有新招，由本月起本港主要流動網絡營辦商，會在用戶接獲顯示「+852」字頭的境外來電時，加入語音或文字警示，下月會擴展至全部流動服務供應商。當局亦正研究設「短訊名稱登記制度」打擊短訊詐騙，期望本年底前率先在銀行業試行。

通訊事務總監梁仲賢表示，由本月起將有4個主要流動網絡營辦商，在客戶接獲「+852」字頭的境外來電時，提供語音提示，內容為「來電源自香港境外，慎防詐騙」，可有助警惕接聽者提防詐騙，語音提示設廣東話、普通話和英文3種語言，或以文字顯示，服務完全免費，亦毋須下載或登記等。

至於打擊短訊詐騙方面，梁仲賢表示，相關專責小組正研究「短訊名稱登記制度」，例如客戶想以一家機構或公司名稱發放短訊，尤其是銀行名稱時，需事先進行登記。登記後僅得登記人可使用該名稱發放短訊，專責小組現正與銀行業商討，期望今年底前可率先在銀行業試行。

通訊局稱電話卡實名有效 電話卡實名制早已於今年2月24日全面實施，梁仲賢認為，措施打擊電話騙案有顯著效果，有電訊商反映指，上月本地流動電話撥出的懷疑詐騙電話數量大幅下跌，個別電訊商的下跌幅度更逾九成。梁認為某程度證明實名登記制有效，符合立法原意。