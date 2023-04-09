播錯國歌或被削資助 冰協斥損運動員培訓

【本報訊】世界冰球錦標賽播國歌出錯的事件持續發酵，港協暨奧委會就賽後播錯國歌事件啟動暫停冰協會員資格的程序，其後引發冰協與港協互批。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日在電台節目表示支持港協看法，期望冰協提出令人信服的改善方案，否則惟有在支援運動員前提下，研採取如削減資源等行動，而冰協則認為任何資助削減皆會影響運動員。

港府：勿輕視港協指引 楊續稱，政府會因應不同項目決定是否撥款，強調即使削減資助，對運動員出賽及訓練等不會有影響，希望可安撫運動員心情。當局認同球員及領隊即場作出合適的反應，亦認同球員在比賽盡力取得成績，但在國際賽事播錯國歌絕不能接受，要杜絕再發生。為確保國歌正確播放且受尊重，體育總會不應視港協相關指引為「交功課」。而一些聲音認為，冰協責任被追究多於主辦方，他表示主辦方與國際冰協致歉是必須且基本操作，政府在這件事上只能提出反對，但無法做出懲罰。

冰協回應指，任何削減其他資助均會影響運動員培訓及發展，所有資助皆用於3位文員薪酬、訓練比賽和行政如核數及部分海外會議支出等。

如政府削減海外會議資助，冰協自行想辦法籌集資金出席會議，以免影響運動員出賽機會。冰協又指已着手準備為已優化的管治措施撰寫報告，並將在報告內就事件作深入檢討，希望通過與當局會面，配合政府防止同類事件及實施良好企業管治的工作。

港協副會長王敏超指因港協早前已發出聲明，不再作補充，又指對雙方具體開會內容不了解。王敏超認為政府已經增加對體育運動的資助，香港對體育的熱誠有所提升，相信能夠代表香港出戰亞運會的人數會更多，成績會更好。