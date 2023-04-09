創校170載 聖保羅書院作育英才 6大展區娓娓道來

【本報訊】學校有百年歷史已得來不易。聖保羅書院創校170年，舉辦主題為「城中先驅．啟迪後賢」的展覽，接力早前一系列校慶慶祝活動。展覽於中環街市1樓活動場地即日起至本月16日展出，展示聖保羅書院過去、現在與將來為香港作育英才的努力，一一以沉浸式體驗向參觀者娓娓道來。

師生校友共同策劃 是次展覽由聖保羅書院師生與舊生策劃，展場設6個展區，分別有歷史廊、保羅五民、170個保羅故事、保羅瞬間、諸文物，以及網上資料館，讓參觀者探索聖保羅的過去、承傳，以及互動與創新，現場設置互動展區，以及多媒體和虛擬展品。校方冀望是次展覽可以勉勵後代要貢獻所能，溥益社會、匡世濟民。

教育局副局長施俊輝表示，該校見證中西區百多年成長不可或缺的一個部分，一直堅守原地，栽培學識豐富且品德高尚的中流砥柱，為祖國和香港的發展作出重大貢獻。教育局亦積極以提升教育質素為己任，培育對社會有承擔、愛國愛港、具備世界視野和正向思維的新一代。校方指在本月16日歷史及文化展覽結束後，部分展品將移往校園恒常展出，以垂永紀。