公僕辭職潮 政府：新人需適應

【本報訊】公務員辭職潮持續，根據公務員事務局日前向立法會特別財委會提交文件顯示，2021至2022年度有3,700多人辭職，創回歸以來新高。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，本港近年經歷新冠疫情，公務員工作壓力增加，而公務員與其他工種一樣，年輕人或新人加入後需要一段適應時間，入職年期不長而離職，並非特別現象。

增培訓機會盼留人 她又強調，隨社會復常，政府部門的工作亦歸於正常，年輕或新入職公務員可以看清政府工作。

當局會為公務員提供有學習機會、能夠發揮的工作環境，例如善用科技，讓政府的工作環境不致落後於私營機構，並提供比以前更多的培訓機會，讓公務員認識國情、國際形勢和科技等，相信可有助挽留公務員，讓公務員更有滿足感。

至於「行政長官表揚榜」，楊何蓓茵表示，已向不同部門徵集提名，目前已經截止，強調「表揚榜」並非只會表揚個別部門的人員，一些出色的跨部門協作，也可獲提名，協作中的代表人物也有機會獲獎。