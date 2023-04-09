雙職父母多面受壓 叫做功課添摩擦

家庭幸福 七成受訪者冀獲伴侶支持 本港有不少雙職父母，在兼顧家庭和工作時，難免會與孩子產生摩擦。紫荊青年商會調查發現，27%受訪者表示要負起責任照顧家庭，但有時感到壓抑；51%親子衝突緣於功課。在學生逐漸復課後，有一半受訪者感到興奮，精神健康和壓力顯著改善。有議員建議家長可多留意自己的言詞是否帶「鼓勵和欣賞意味的詞語」，讓孩子從經常被「SAY NO」改為「SAY YES」。

遇到問題 四成最想與家人分享 該調查顯示，51%受訪者指「完成功課」是親子衝突最重要的原因；49%受訪者認為「長時間玩電子產品」是親子衝突的原因，為第二多；17%表示「睡覺時間（太長和太短）」為親子衝突另一原因，是第三多受訪者的選項。另外，當遇到問題時，受訪者第一時間最想分享給家人，有39%；33%選擇為伴侶，19%選擇朋友；惟選擇長輩、老師和社工只佔5%。

普遍受訪者認為，家人最明白自己的生活習慣，佔40%，而家人最不明白的則是自己的情緒和行為，有五成。

在幸福家庭和幸福溝通中，結果顯示71%受訪者重視「伴侶的諒解和支持」。在幸福溝通中最關鍵的元素中，49%受訪者選取「言語／行動／經濟上的支持」為最關鍵的，其次為「共同解決困難」，以及「有同理心」，而與「擁有相近生活習慣」則屬次要關鍵的。

小朋友復課 一半家長開心興奮 疫情影響方面，在新冠疫情爆發前，有41%人感到「憂慮、緊張」；但在孩子復課後，50%受訪者感到「開心、興奮」，反映精神健康和情緒則有明顯改善。

議員朱國強期望政府能推廣正向親子溝通，將「正向家長運動」與坊間組織合作，讓社會更多年輕爸媽受惠，遇到衝突前，懂得自我察覺，並在日常交流中，多留意自己的言詞是否帶「鼓勵和欣賞意味的詞語」，讓孩子從經常被「SAY NO」改為多多「SAY YES」。

家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展則建議，隨疫情放緩，家長可以帶同孩子，多參與服務社會的義務工作，或者花點時間與孩子做手作或藝術創作，在過程中多鼓勵孩子表達自我，以及對事物的想法和理解，多聽聽孩子對於事情的心理狀態，從而更了解孩子所思所想。父母也應多建設性交流，除了多說出內心感受、期望和需求，還可以透過共同參與親子工作坊，創造共同體驗和珍貴回憶，促進親子關係。