港鐵連續兩日半價 過境站適用

【本報訊】港鐵以往須將罰款用作每程3%車費折扣方式回饋乘客，不論返工返學，或是假期外出均可享受優惠，惟現在則改以票價優惠形式作短期回贈，受到乘客批評。港鐵昨日起連續兩天推出感謝日，惟或因多港人外遊影響，車廂普遍未見擠擁。

港鐵早前公布在本月8及9日，以及5月13及14日這4天推出感謝日，在這段期間使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士，或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡的車程，即自動享有車費半價優惠，亦是首次來往羅湖及落馬洲站過境站同樣享有半價優惠。

上水水貨客故態復萌 雖然有半價乘車優惠，惟昨在大埔及上水站外所見，未見港鐵有張貼宣傳海報。乘客鄧女士與朋友昨到深圳玩樂，看新聞才見有乘車優惠，到車站後仍未見有優惠海報張貼，一度以為自己看錯。記者告知優惠詳情後，她直言港鐵宣傳不足，若非友人臨時提出到內地旅遊兩天，都不能用盡兩天半價過境乘車優惠；希望港鐵多加宣傳，或在閘口張貼通告。

復常通關後，上水水貨客塞滿街道情況亦故態復萌。在站外觀察，昨日水貨客情況雖未算嚴重，仍有10多人在旁執拾貨物，快速地分貨執貨後就入閘乘坐往羅湖、落馬洲方向列車。不時有執法人員指示，勿阻塞港鐵站外通道，惟未見有執法驅趕行動。在上水月台等朋友一齊往內地的乘客劉先生說，據他觀察，月台上以家庭客為主，未明顯見有水貨客聚集及阻塞月台。