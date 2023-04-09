省半年施工 天橋組裝𨋢下月投用

【本報訊】政府於2012年推出「人人暢道通行」計劃，為公共行人通道，包括行人天橋、高架行人道和行人隧道等加建無障礙通道設施，例如升降機及斜道，便利市民出行，尤其是長者和有需要人士。運輸及物流局局長林世雄昨表示，為加快進度，路政署最新方向是採用「組裝合成」建築法建造升降機，首部升降機將設於九龍城區橫跨聯合道近聯福道的行人天橋，料可於下月底落成並開放予公眾使用，施工時間較傳統的建築法減省了約6個月。

林世雄在網誌表示，「組裝合成」升降機有很多好處，包括以往在工地直接裝嵌升降機，最多只可容納3至4名工友同時在狹窄的升降機塔結構內裝嵌升降機塔結構、升降機部件和其他機電配置。新建築法移師到廠房裝嵌，可同時容納超過10人分工合作，提高效率。

在室內廠房裝嵌可避免工程進度受戶外惡劣天氣影響；不同工序亦可同步施工，加快完工；裝嵌工作由公共道路及路旁土地搬到廠房內，可降低現場施工所產生的噪音和塵埃，減少對附近居民和行人的影響等。

門口設簷篷 按鈕免接觸 此外，工程團隊為升降機機廂設置免觸式按鈕，讓市民可「隔空撳𨋢」；升降機的出口亦將設有簷篷，為等候升降機的市民「遮光擋雨」。考慮到輪椅使用者的需要，團隊亦會在合適的升降機機廂側面加設控制面板，增添按鈕選擇。