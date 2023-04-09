沙頭角谷埔舊照片 百年客家老村活現

訪村民家族親述故事 了解4波移民潮 散聚有時，緣分到人與人自然重聚，更可讓百年小村落生機再現。位於本港沙頭角的谷埔老村，曾經住有逾500名村民，惟經歷4波移民潮，加上年輕人外出工作發展，早年只餘下一名常住村民。然而這個載滿着客家文化的小村落，近年再次吸引港人注意，更有大學團隊在深水埗舉辦展覽，藉互動遊戲、逾百張珍貴照片，以及31個去或留的谷埔人故事，讓市民更了解歷史的變遷。

位於沙頭角對岸的谷埔村，曾有着繁華的發展，惟因交通不便，加上村民外闖發展，曾只餘一名常住居民；不過，外闖發展的村民卻為村落帶來了不少奮鬥故事，成為流傳的佳話。為有系統地記載獨有故事，香港理工大學設計學院團隊，透過深入訪談31位現任村民及曾移民海外的村民後人，讓他們親述谷埔的故事。

回流者助村落拾生氣 團隊亦透過社交媒體，收集到逾100張來自本地及海外村民的村落歷史相片，經團隊重組故事脈絡後，再圖文並茂的印製成刊物，並在深水埗大南街地舖舉辦了名為「去留散聚：谷埔人百年流徙重聚的故事」展覽，帶市民回到100年前的谷埔村。

該展覽負責人袁智仁分享指，展覽中以村民的口述歷史為藍本，配以由村民提供的珍貴歷史相片，讓參加者了解港人移民海外後，影響當地華文文化發展的情況。例如有畢業於村內啟才學校的宋玉錢先生，移英後如何逐步透過推廣華文文化，成為當地最大華文學校校長的佳績；亦有曾移居比利時的村民松記，回流谷埔後經營士多，讓村落重拾生氣。

參觀者有機會訪谷埔 理大團隊續指，「現時谷埔居民更激增400%，至有4名村民」，經村民努力重鋪自來水管，逐步令老村恢復活力；據知更有網絡公司計劃入村鋪設光纖，為谷埔注入發展機遇。

為讓市民了解谷埔故事，理大團隊設計了特色遊戲卡，由市民代入村民的角色，從而選擇外闖與落村發展；並為了讓村發展更添活力，參觀者亦可留下聯絡方式，有機會日後到訪谷埔，從而加深對百年老村的認識。相關展覽開放時間將由即日至本月23日，免費開放予市民參觀。