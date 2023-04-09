醫健：齒生有你：無咗一兩隻牙無所謂？

缺牙是口腔中缺失一隻或多隻天然牙齒，而以下是導致缺牙的主要原因：

1.蛀牙：當牙齒被蛀蝕而未被發現和及時治療時，久而傷及牙髓導致牙齒脫落或需拔牙。

2.牙周病：當支撐牙齒周圍的牙周組織受到感染和損壞時，便會造成牙齒鬆動和脫落。

3.口腔外傷：意外如交通事故或運動時受害（如拳擊、「食波餅」等）都有機會令牙齒整顆脫落，或牙齒斷裂令牙髓受感染而需拔掉牙齒。

4.配合其他的牙科治療：病理原因（例如牙齒與腫瘤有關），牙齒在不理想的位置長出（例如智慧齒）或者配合牙齒矯正治療的需要。

5.遺傳：有些人患有先天性缺牙，這是一種罕見的遺傳性疾病。患者缺少的可能是乳齒或恒齒。

很多人，尤其是長者，認為少了牙齒也沒所謂，其實此觀念是不正確的，缺牙不止對口腔有不良影響，亦會不利整體健康：

說話能力：缺牙尤其是前牙會導致發音不清或困難。

咀嚼和消化：少了多隻牙齒會影響咀嚼功能，食物因此無法充分咀嚼和消化，進而影響營養吸收，亦會引起胃部不適。

牙齒移位和疏鬆：一排牙齒是互相「依靠」，缺牙會導致隔鄰或對向牙齒移位，慢慢影響牙齒的咬合和排列，影響日後的修復工作。

外觀變化：缺了多隻牙齒會影響面部輪廓和外觀，或會導致面部下垂和上下顎骨萎縮。

齒槽骨流失和牙齦萎縮：如果缺牙已久會導致植牙的根基不足，而需要進行補骨手術。

一般來說，小朋友有20隻乳齒而成年人連同智慧齒有32隻恒齒。如果你發現自己缺少一隻或多隻牙齒，請到診牙科醫生，以恢復口腔健康。香港大學牙醫學院修復齒科臨床助理教授林東鏵