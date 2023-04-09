入境客少於出境 文旅局死撐正常

【本報訊】適逢清明節及復活節長假，許多港人趁機外遊。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，市民3年疫情後終可外遊，而復活節假期對內地而言不是假期，故入境內地旅客較出境人數少屬正常。至於近期被批評內地旅行團到紅磡、土瓜灣一帶吃飯影響民居，楊則指當局在推動旅遊業時也會顧及居民感受，當局及業界正努力研究疏導人潮的方案。

指內地團擾民已減少 楊潤雄表示，經歷3年疫情後，市民均想去旅行休息，故聖誕節、新年及復活節多人外遊，是正常現象，內地入境香港的人數，或比從香港出境的少；加上受限於航空業運載力，海外旅客的增幅較緩慢。

對於近期有大批內地旅行團集中在紅磡、土瓜灣等地方，影響附近居民；楊強調，當局及業界正研究疏導人潮的方案，譬如安排遊客在船上用餐等，不但避免影響居民，同時遊客可欣賞維港景色，現時土瓜灣一帶已較少出現旅客阻街的情況。

因應內地五一黃金周將至，楊透露，月初旅遊事務專員已經跟不同部門商討，以估算來港旅客人數作準備，預料當局會再開會討論。

楊重申會與業界保持溝通，期望可做到歡迎旅客來港，同時不會對本地居民造成過分影響。