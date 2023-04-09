港人買樓投資乏信心 物價狀況最低分

消費者調查 反映憂負擔能力 香港城市大學管理科學系統計諮詢中心公布一項調查，發現港人整體消費信心上升，今年首季「香港消費者整體指數」錄得94.8分，較上一季上升9.2%，若與去年同期比較，更顯著上升19.5%。不過，其餘3個分指數，包括「物價狀況」、「購買房屋」和「投資股票」，則於今季錄得低於85分，反映受訪者欠缺信心，尤其以「物價狀況」最為嚴峻。

調查顯示，今季的3個分指數，包括「就業狀況」、「經濟發展」和「生活消費狀況」均略高於100分，反映受訪者的信心僅屬中性，其中「就業狀況」的信心分指數錄得118.7，與去年同期相比大幅上升65.3%，成為港人最有信心的範疇。對經濟發展方面的信心分指數則為109.7，同樣按去年同期大增57.2%。至於生活消費狀況方面，則不再是信心最高的分指數，今季錄108.6，不過仍較去年同期上升13%。

對就業經濟信心僅中性 調查又發現，今季另有3個分指數低於85分，包括「物價狀況」、「購買房屋」和「投資股票」，其中物價狀況的信心分指數僅錄68，與去年同期相比顯著下降22.8%，成為信心最低的分指數，更是連續兩季信心最低，反映消費者對本港的物價狀況欠缺信心。

研究團隊表示，整體指數結果與上個季度相比上升，是因為消費者在疫禁解封後對所有範疇的信心均有所上升。不過，從絕對數值上看，今季結果卻反映香港消費者對「就業狀況」，「經濟發展」和「生活消費狀況」的信心僅屬中性，而對其餘3個範疇則仍缺乏信心，特別對「物價狀況」最為擔憂。

長遠削購買力不利發展 城大管理科學系副教授曹國輝說，物價分數低於100分，情況不理想，反映市民普遍認為物價高企，更不看好會在未來3個月下跌。但他相信，因應短期會派發消費券，市民購買意欲未必會受太大影響，惟倘若物價長期高企，長遠必然會削弱市民購買力，不利香港經濟發展。

至於購買房屋信心分指數方面，曹國輝表示可分為3方面解讀，首先從買家角度分析，分數之低或反映他們認為樓價過低，沒有獲利空間，不適合投資；至於自住及一般買家層面，他們或認為樓價於短期內不會有太大變化，故毋須急於一時買樓；甚或認為縱使樓價有跌，仍覺得高企，故按照目前經濟能力，依舊沒有信心能負擔起來。