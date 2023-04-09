專家：流感高峰持續12周

【本報訊】對於近期季節性流感個案上升，香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華表示，個案升幅屬預期之內。早前有研究顯示，外國解除防疫措施後，流感爆發情況嚴重，本港亦會有類似情況。由於本港上月始全面取消防疫措施，推遲流感季節，而一般春季流感高峰期維持約10至12周，因此，待復活節長假後，仍需繼續觀察爆發情況。

兒童住院較長 籲家長提防 關日華指出，外國在解除防疫措施後，流感的爆發情況嚴重，預計香港亦會發生類似狀況。若同時感染新冠病毒及甲型流感病毒等，會有較大機會引發併發症，故長期病患者以及免疫力差的人士，有機會出現肺炎、肝炎、腦炎等併發症。如果不適，應戴口罩、勤洗手及避免上班上學等。

他又稱，本港上月才解除所有防疫措施，故流感季節推遲；平常的春季流感高峰期約為10至12星期，因此要在復活節長假期後，繼續觀察爆發情況。

至於有關兒童在上星期因流感入院的較之前一周增加四成多，關指感染合胞病毒的兒童，住院時間普遍較長，出現併發症或重症的兒童多數是沒有接種流感疫苗，呼籲家長切勿掉以輕心。

另外，有私家醫生表示，在採購流感的藥物特敏福時出現困難，關指公立醫院藥物供應未有問題，而治療流感，尤其是高危群組，較早階段採用特敏福較好。

關日華