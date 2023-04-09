輪候動輒數句鐘 更添病容

【本報訊】復活節長假期間，不少私營診所均未有應診，急症室大排長龍。記者昨午在輪候時間長的廣華醫院視察，只見現場人流極多，約有30人正在輪候見醫生，另外亦有約10張病床排列於急症室等待的位置，大多為輪候長者。有病人表示已等待逾6個小時，平常多看私家診所，但因診所假日休息，故無可奈何到公立醫院急症室求診；有病人亦已等候逾5個小時，認為醫院人手一向不足，故亦無奈需排隊。

高小姐前晚（7日）因身體不適曾到伊利沙伯醫院輪候急症室，結果由晚上10時等到早上6時才成功見醫生，輪候逾8小時，非常疲累。不過，由於昨日再次不適，故於上午9時左右再次到廣華醫院急症室，排隊逾5小時。她認為，若要解決病人輪候長時間的問題，應減少引入更多移民人口，因本港土地問題難以解決，人口爆棚，醫院擴建或引入內地專才也無法解決病人過多的問題。

促引入專才 滿足需求 余先生則已在廣華醫院急症室輪候逾6個小時，因發燒而求診，平日通常到私家診所求診，但因私營診所均未有開門，故無奈到公立醫院求診。對於如何解決輪候長時間的問題，他指不單止引入內地醫生，亦可引入世界各地，包括新加坡、台灣等地的醫生，應付本港病人需求。