龍七公：工廈定時炸彈 敲響社會警鐘

本港的工廈大多是樓齡較長，設備落後。隨着政府推動工廈活化政策，很多工廈改裝成為各種經營場所，包括迷你倉、美食廚房、俱樂部、派對房間、室內遊戲場，甚至被改建成為供人居住的劏房，各種改裝多種多樣，亂裝設備，亂拉電線，埋下安全隱患。工廈火警隱患已敲響社會警鐘，令人擔心會成為都市定時炸彈！

今年1月28日，新蒲崗永顯工廠大廈9樓的電子零件倉庫發生三級火，火勢蔓延至外牆棚架，更發生爆炸和回燃，消防員花近15小時才將火救熄。起火樓層並無安裝自動火警警報系統，調查後更發現大廈的手動火警警報系統未能正常運作，導致疏散工作及消防泵的啟動受影響，阻慢救火進度。

翻查資料，永顯工廠大廈曾於2019年至2020年期間接獲消防處發出的「消除火警危險通知書」，其後糾正了21道損壞的防煙門。但該大廈內的迷你倉，消防處就兩宗沒有在指定時限內糾正火警危險的個案進行檢控。

今年3月24日，長沙灣潤發倉庫2樓一個空置冷凍倉因工程火花亦發生三級火，影響附近5間學校和民居，逾3,600人緊急疏散，3名消防員不適，其中兩人需送院，調查後發現倉庫內有消防裝置未能正常運作，包括消防泵、灑水系統及水簾系統。

根據《消防安全（工業建築物）條例》，本港目前有約1,100多幢工業建築物被納入監管，自2022年1月至2023年3月26日大約15個月內，消防處及屋宇署按照該《條例》已向65幢目標工廈的業主及佔用人發出共6,460張消防安全指示，即平均每一幢工廈收到多達99.4張指令，反映問題嚴重。以現時消防處每年目標巡查60幢工廈估算，大約要耗時18年才能悉數查完，情況令人擔憂！

人手不足 巡查龜速 《消防安全（工業建築物）條例》第11條規定擁有人或佔用人無合理辯解而沒有遵從「消防安全指示」，一經定罪，可處罰款$25,000，並可就該指示持續不獲遵從的每日，另處罰款$2,500。按照第16條，擁有人或佔用人沒有遵從「符合消防安全令」，即屬犯罪，可處罰款$50,000；及可就該命令持續不獲遵從的每日，另處罰款$5,000。

本港樓宇老化問題嚴重，消防處及屋宇署面對大量巡查及執法的工作，負擔很大，除了監管工廈，還需兼顧綜合用途及住用建築物、商業處所及建築工地等，明顯出現人手不足的問題。舊工廈涉及多方業權，且受到大廈結構的限制，令消防隱患成了嚴重的問題。

工廈防火虛設，有警告無力告，存在消防安全風險，敦促工廈業主馬上糾正所有隱患。筆者建議政府修例，賦權執法及加重罰則，促使工廈積極改善，並需增加人手及資源加快巡查，以保障市民生命財產。