不平則鳴：說好故事不如直斥其非

「說好香港故事」漸漸成為香港時下官員的潮語。「說好」並不等如只講主觀認為「好」的故事，好同壞是一個對立統一體，「壞」的故事也會引出好的結果，因而不能一刀切地只講「說好香港故事」，最重要的底線，是絕對不應「唱衰」或抹黑香港，不能也不應做美英西方「八國聯軍」的喉舌，被他們當槍使。所以，不能只說「拚經濟」、「搶人才」、「搞發展」……單方面以為「隱惡揚善」就是說好了香港。不講透黑色暴亂禍害、不揭穿反中亂港洗腦罪行、不算盡顛覆奪權暴動「港獨」爛帳，就以為這樣可避免講衰香港了，這是大錯特錯的「說好香港故事」的錯誤傾向。這種綏靖傾向，只會迎合那些躲在幕後別有用心散播「復和」、「大和解」的死不僵百足之蟲的反華反共勢力的不可告人企圖，有利他們伺機反撲。