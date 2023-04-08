仗義執言：美台勾結大啖人血饅頭

台灣領導人蔡英文結束訪問中美洲行程，她在美國洛杉磯過境，期間與美國國會眾議院議長麥卡錫會面。美台欲提升兩地官方往來和實質關係，搞美台勾結，但此路不通。

這次會面在加州而非台北舉行，表面上似乎是對中方的「退讓」，然而實際卻是美台勾結的進一步突破與提升，「過境」升級成官方往來。中國外交部發表聲明，表示中方將採取堅決有力措施捍衞國家主權和領土完整，堅決反對美台任何形式的官方往來。

有專家分析指，中方或將祭出「有力措施」反制，包括制裁相關的美國議員；出動具武裝功能的海監艦船巡航台海，宣示中方對台海、台灣的主權；及「山東號」航母率領艦隊從台灣北部進入西太平洋，靠近台島海域活動，都是回應「麥蔡會」的行動。

事實上，麥蔡會從來不是為了所謂的民主、和平、自由，雙方各懷鬼胎。無論是蔡英文及民進黨的「倚美謀獨」，還是麥卡錫等美國政客的「以台制華」，不過都是為一己一黨撈取政治私利。蔡英文高調展現「台獨」，以獲得更多綠營支持；麥卡錫則是為了共和黨而戰，想從民主黨手中奪取更多的資源，拿台灣問題為自己貼金。此次麥蔡合演的政治鬧劇，是出於政治利益的盤算，亦在兩岸和平上玩火，拿台灣民眾福祉作賭注，大啖人血饅頭。

台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎。麥蔡會大搞美台勾連，挑戰一中原則，違反台灣要和平、要發展的主流民意，不少國際社會和台灣的有識之士都紛紛抗議抵制。在一中原則基礎上實現國家統一，是歷史大勢，不管美台政客打着甚麼幌子，挾洋謀獨、以台制華注定失敗。