激濁揚清：日本出豉油 小國出雞

日本內閣官房長官松野博一宣布，日本將設立名為「政府安全保障能力強化支援」的新機制，向擁有法治等共同價值觀的國家軍隊提供器材支援，提升區域阻嚇力，日媒認為此舉目的是抗衡中國。這不但是亞洲版北約，更是以錢來推動的圍堵策略，其用意相當不友善。

日方美其名「為改善日本的安全保障環境」，實際上這只會令區內局勢更加緊張。新機制下，外務省將20億日圓列入今年的年度預算，折合約1.19億港元，以軍事費用而言，銀碼不破萬億也不值一提，但對日方設想的對象──發展中國家來說，卻是何樂而不為？姑且就當受惠國家不會過水濕腳，惟既然日本將提供通訊衞星系統、無線系統、雷達等，支援包括警戒監視領海及領空、應對災害及搜救、強化聯合國維和行動的能力，這意味着原本在這方面的開支有下調空間，省下了的都是錢，故不能說計劃不具吸引力。

比起美國以軍事組織北約來圍堵俄羅斯，日本祭出以上機制亦一樣收抗衡區內美國眼中釘之效，惟北約成員國一旦受到攻擊，其他成員國將作出即時反應，可採取武力在內的必要行動，協助受攻擊國家。日本的新機制能提供甚麼保障與安全感呢？此所以說這是日本出豉油，東南亞小國出雞的玩意。慶幸日本要針對的不是像美國那樣喜歡興兵打仗的國家。然而，小國若在貿易上遭冷待也夠頭痛了，這是得不償失亦是咎由自取。

日本作為一個放棄與他國以軍事手段解決爭端的國家，如今卻搞出這等磨刀霍霍的曲線手段，通不通呢？如果新機制是為了針對中國，那麼日本的對華政策出現誤判；如果是為了招呼區內一眾與日本價值觀不同的國家，它對世界的禍害，實在不能低估。