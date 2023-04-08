橫眉冷看：過度渲染台海危機

近年，美國不少從軍、從政者大肆渲染台海危機，有些甚至指明年份，說解放軍將會在20××年進攻台灣，總之就要將海峽兩岸描述得像是大戰在即。這類人大抵分開兩種，一種是當真糊塗，一種是揣着明白裝糊塗。

相對之下，美國參謀長聯席會議主席米利算是一個清醒而老實的人，他既不糊塗，亦不裝糊塗，只是清楚地告訴世人，說美中兩國戰爭迫在眉睫的言論，是「有點熱過頭」了。米利的意思，正好也是本欄的意思，雖然說誰也不能百分之百保證，大陸不會軍事統一台灣，更不能保證台海的槍聲打響後，會否出現中美兩軍直接對戰的場面。這種可能性或許會有，但是機會很小，好事者不停在此事上大做文章，就正如米利所說，是將危機過分誇大了。

北京幾乎已經用盡一切方法把話挑明，告訴你用武力攻打台灣不是目前的主要選項，只是部分西方政客與評論者選擇聽而不聞罷了。中南海為了讓外人釋除疑慮，甚至請動了老朋友幫忙。

在2021年10月和11月，俄羅斯總統普京和美國前國務卿基辛格分別開腔，兩人論述的角度不同，但是結論一致，都說中國大陸最少在未來10年內不會武統台灣。普京甚至認為，北京永遠不會對台動武，那不是沒能力，只是沒必要，因為單憑經濟手段，已經足夠。

老朋友雖然努力幫腔，但是外面的流言蜚語仍然不絕。到了今年，中國國務院總理李強和外交部部長秦剛只好再次敬告世人，中國發展有賴於和平的國際環境，世界絕不能生戰、生亂。既然說不能生戰，話都講到這個份上了，試問北京又豈會輕易下令揮軍台海呢？